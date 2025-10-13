Francia | Lecornu rinominato primo ministro
Sébastien Lecornu ha dichiarato su X che "è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell'anno" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: “Accetto l’incarico per dovere”
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, governo Lecornu 2 conferma Economia ed Esteri: il prefetto di Parigi all'Interno #Francia #lecornu #12ottobre - X Vai su X
#Francia , #Lecornu: nominerò un governo libero, senza figure prigioniere dei partiti - #Macron - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Macron rinomina Lecornu primo ministro dopo il vertice coi leader dei partiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron rinomina Lecornu primo ministro dopo il vertice coi leader dei partiti ... Da tg24.sky.it
Francia, Macron rinomina a sorpresa Lecornu/ La sfida impossibile: Finanziaria entro il 13 ottobre - In Francia Macron ha rinominato a sorpresa come primo ministro Sebastien Lecornu, scontentando sia la Destra che la Sinistra ... Come scrive ilsussidiario.net