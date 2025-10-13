Francia Lecornu promette un aumento della spesa militare

Il governo di Sebastien Lecornu, terrà la sua prima riunione di gabinetto domani. L’uomo di Macron,che si è sentito in dovere di accettare nuovamente l’incarico da primo ministro, ha dichiarato che il suo sarà un governo di scopo. Quindi domani presenterà in Consiglio dei ministri due progetti di bilancio: il bilancio dello Stato e il bilancio della Previdenza Sociale. Lo rende noto Matignon. Il contenuto dei due provvedimenti non è stato ancora reso noto, ma potrebbe cambiare durante il dibattito parlamentare. Lecornu e il messaggio alle Forze Armate. Sébastien Lecornu, ex ministro della Difesa, ha definito oggi “indispensabile” l’aumento previsto in bilancio per le spese miitari di fronte “all’inasprimento del mondo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

