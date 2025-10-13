Francia Lecornu promette un aumento della spesa militare
Il governo di Sebastien Lecornu, terrà la sua prima riunione di gabinetto domani. L’uomo di Macron,che si è sentito in dovere di accettare nuovamente l’incarico da primo ministro, ha dichiarato che il suo sarà un governo di scopo. Quindi domani presenterà in Consiglio dei ministri due progetti di bilancio: il bilancio dello Stato e il bilancio della Previdenza Sociale. Lo rende noto Matignon. Il contenuto dei due provvedimenti non è stato ancora reso noto, ma potrebbe cambiare durante il dibattito parlamentare. Lecornu e il messaggio alle Forze Armate. Sébastien Lecornu, ex ministro della Difesa, ha definito oggi “indispensabile” l’aumento previsto in bilancio per le spese miitari di fronte “all’inasprimento del mondo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: “Accetto l’incarico per dovere”
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Corriere della Sera. . La Francia ha un nuovo premier, ovvero lo stesso Sébastien Lecornu nominato una prima volta il 9 settembre scorso e protagonista di clamorose dimissioni lunedì mattina, quando erano passate solo 13 ore dalla faticosa formazione del g - facebook.com Vai su Facebook
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze. La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Di @DavCarretta - X Vai su X
Francia nel caos: Lecornu ci riprova ma i Repubblicani annunciano che non parteciperanno al governo - Pur nell'apertura della comprensione della "necessità di dotare la Francia di un bilancio" per non essere "partecipe del caos" e quindi di un assenso "testo per testo". Riporta tg.la7.it
Francia, per Lecornu è corsa contro il tempo: le tappe per presentare la finanziaria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, per Lecornu è corsa contro il tempo: le tappe per presentare la finanziaria ... Come scrive tg24.sky.it