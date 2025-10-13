Francia Lecornu ha presentato il suo nuovo governo | chi sono i ministri
E alla fine è arrivato il Lecornu-bis. Con una mossa a sorpresa Emmanuel Macron ha affidato al premier dimissionario l’incarico di formare un nuovo governo, evitando (per il momento) elezioni parlamentari anticipate, invocate sia da destra che da sinistra. Per il suo secondo esecutivo, Lecornu aveva promesso un mix di «tecnici, professionisti della politica e giovani parlamentari», scelto con l’obiettivo di «dare una manovra finanziaria alla Francia entro fine anno». Il nuovo governo comprende sia volti noti, come Jean-Noel Barrot alla guida degli Affari Esteri, Gerald Darmanin al ministero della Giustizia e Roland Lescure all’Economia, sia nuovi arrivati, su tutti Laurent Nunez, ex prefetto della polizia di Parigi, all’Interno, e Catherine Vautrin, ex titolate di Lavoro e Salute, alla Difesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
