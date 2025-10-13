Francia Lecornu ci riprova con una nuova lista dei ministri | il nodo delle pensioni per la fiducia dei socialisti

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu riunirà oggi pomeriggio il primo consiglio dei ministri. Domani pomeriggio pronuncerà davanti all’Assemblée Nationale, il suo discorso di politica generale, dopo la nascita del suo secondo governo nella serata di ieri. Lo ha confermato la nuova portavoce dell’esecutivo, Maud Bregeon. Il primo tentativo si era infranto sullo scoglio dei partiti restii al compromesso: la figura di Bruno Le Maire, ex ministro dell’Economia rispolverato alla Difesa, aveva portato alla rottura con i Repubblicani guidati da Bruno Retailleau. La fiducia e il nodo delle pensioni – Il nuovo governo di scopo, con l’obiettivo di approvare la manovra finanziaria entro fine anno, tuttavia potrebbe avere i giorni contati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, Lecornu ci riprova con una nuova lista dei ministri: il nodo delle pensioni per la fiducia dei socialisti

