Nancy Brilli è stata legata a diversi uomini, tra cui l’attore e collega Massimo Ghini, Roy De Vita e il figlio d’arte Luca Manfredi, da cui ha avuto un figlio: Francesco. Francesco è nato dal matrimonio tra l’attrice e l’ex marito Luca Manfredi. Un figlio tanto voluto e che spesso la showgirl ha descritto come un vero e proprio miracolo. La gravidanza, infatti, fu faticosissima per Nancy Brilli, con tante ansie e preoccupazioni legate ad una malattia che avevano diagnosticato proprio durante la dolce attesa. “Mi avevano detto che non c’era alcuna speranza. Mi avevano detto di non metterci il cuore, io invece ce l’ho messo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Manfredi, chi è il bellissimo figlio di Nancy Brilli (e chi è il padre?)