Francesco Greco in concerto all’Abeliano con Echo Events
Sabato 18 ottobre, al teatro Abeliano di Bari, l’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso proporrà lo spettacolo musicale di Francesco Greco “The best of violino”, che proporrà un viaggio attraverso tanti generi musicali per scoprire la bellezza dello strumento a corde.Tarantino. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: francesco - greco
Assud III edizione, Il Francesco Greco Ensemble con “Symphonic rock”
L’aria che tira senza David Parenzo per Yom Kippur: Greco in conduzione, ma dov’è finito Francesco Magnani?
Dal cantiere alla galleria d’arte, le opere materiche di Francesco Greco in mostra da Artètika
https://lux.cdr.18tickets.it/film/23125 “Se nel buio avrai paura “ di Francesco Greco Dal 20 novembre al cinema. Sul grande schermo Iris Conforti Maurizio Sparano Carmen Morello #cinema #danielaporcelli #gianfrancoderosa #linalucianaespositoamendol - facebook.com Vai su Facebook