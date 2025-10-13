Francesco Greco in concerto all’Abeliano con Echo Events

Sabato 18 ottobre, al teatro Abeliano di Bari, l’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso proporrà lo spettacolo musicale di Francesco Greco “The best of violino”, che proporrà un viaggio attraverso tanti generi musicali per scoprire la bellezza dello strumento a corde.Tarantino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

