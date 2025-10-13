Francesca Chillemi mamma bis nata in segreto la seconda figlia | cosa sappiamo sul parto e i motivi del silenzio

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma e avrebbe partorito in gran segreto la sua seconda figlia. La bambina, nata dall'amore con Eugenio Grimaldi, sarebbe nata prematura e si chiamerebbe Amelia Smeralda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi

Francesca Chillemi compie 40 anni. Miss Italia, il gossip su Can Yaman, la gravidanza, il nuovo amore Eugenio Grimaldi: «Mi hanno fatto credere di essere solo bella»

Francesca Chillemi festeggia 40 anni con il pancione. Il nuovo compagno Eugenio Grimaldi: "Ho sconfitto una brutta malattia, pronto a diventare papà"

Francesca Chillemi conferma i suoi impegni con Viola come il Mare e Che Dio ci Aiuti

francesca chillemi mamma bis“Francesca Chillemi mamma bis, nata in segreto la seconda figlia”: cosa sappiamo sul parto e i motivi del silenzio - Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma e avrebbe partorito in gran segreto la sua seconda figlia. Lo riporta fanpage.it

Francesca Chillemi mamma bis, l’attrice ha partorito in segreto/ Come si chiama la sua seconda figlia - Francesca Chillemi avrebbe partorito in gran segreto, come si chiama la seconda figlia dell'amatissima attrice. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Francesca Chillemi Mamma Bis