Francesca Chillemi mamma bis in segreto | è nata Amelia Smeralda!

Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma per la seconda volta nel più assoluto riserbo. Ecco cosa si sa sulla nascita misteriosa della piccola Amelia Smeralda. E se la dolce attesa fosse già finita. e nel massimo riserbo? Francesca Chillemi avrebbe dato alla luce la sua seconda figlia, lontano dai riflettori e dai social. Nessun post, nessuna foto, nessun annuncio ufficiale. Solo silenzio. A lanciare la bomba è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato in esclusiva il nome scelto dai neogenitori: Amelia Smeralda. Dall’ultima apparizione online dell’attrice è passato più di un mese. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

