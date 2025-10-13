Francesca Chillemi ha partorito in gran segreto | l' indiscrezione

Francesca Chillemi avrebbe partorito la sua seconda figlia, Amelia Smeralda. A rivelare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano. Ovviamente il condizionale è d'obbligo in quanto i diretti interessati non hanno dato comunicazioni al riguardo, anche se il periodo potrebbe. 🔗 Leggi su Today.it

