Francesca Chillemi ha partorito? Il mistero sulla nascita della sua secondogenita

Secondo le indiscrezioni la piccola (che si chiamerebbe Amelia Smeralda) sarebbe venuta al mondo prematura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francesca Chillemi ha partorito? Il mistero sulla nascita della sua secondogenita

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi

Francesca Chillemi compie 40 anni. Miss Italia, il gossip su Can Yaman, la gravidanza, il nuovo amore Eugenio Grimaldi: «Mi hanno fatto credere di essere solo bella»

Francesca Chillemi festeggia 40 anni con il pancione. Il nuovo compagno Eugenio Grimaldi: "Ho sconfitto una brutta malattia, pronto a diventare papà"

Francesca Chillemi conferma i suoi impegni con Viola come il Mare e Che Dio ci Aiuti

Francesca Chillemi mamma bis? Parto segreto per Amelia Smeralda https://tgcom24.mediaset.it/people/francesca-chillemi-mamma-bis-parto-segreto_104574556-202502k.shtml… - X Vai su X

L’attrice, già Miss Italia 2003 Francesca Chillemi Vai su Facebook

Secondo le indiscrezioni la piccola (che si chiamerebbe Amelia Smeralda) sarebbe venuta al mondo prematura - Non è ancora certo se Francesca Chillemi ha partorito la figlia di Eugenio Grimaldi. Lo riporta gazzetta.it

“Francesca Chillemi mamma bis, nata in segreto la seconda figlia”: cosa sappiamo sul parto e i motivi del silenzio - Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma e avrebbe partorito in gran segreto la sua seconda figlia. Lo riporta fanpage.it