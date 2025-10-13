Foto intime senza consenso | il progetto arriva a Udine
“Bip”. Arriva un messaggio sul telefono, lo apri. Un pene in bella mostra, nudo, da un numero sconosciuto. “Bip bip bip”. Lo smartphone suona, una serie di messaggi a contenuto esplicitamente sessuale. Ancora un numero sconosciuto. Ancora senza consenso. Sono molestie, in deciso aumento, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sesso di gruppo a Genova, diffuse foto intime su WhatsApp senza consenso: si indaga per Revenge Porn
Le foto intime delle mogli su Facebook senza il loro consenso, il gruppo social che indigna
Facebook chiude il gruppo “Mia Moglie”: oltre 30mila uomini condividevano foto intime senza consenso
l Questore Sartori: “La diffusione di immagini intime senza consenso è una violenza e un reato grave. Bisogna educare i giovani al rispetto anche nel mondo digitale” - facebook.com Vai su Facebook
Nel 2016 la sua vita è stata travolta dalla diffusione senza consenso di alcune foto intime. Oggi, a 34 anni, Diletta Leotta racconta quel trauma, il percorso per superarlo e il suo impegno come Ambassador di Meta per la sicurezza online - X Vai su X
Anche su Reddit c’è un problema di foto condivise senza consenso - Per Reddit la difficoltà principale rispetto a social network come Facebook, dove sono vietati tutti i contenuti sessualmente espliciti, a prescindere dal consenso della persona ritratta, è che ... Segnala ilpost.it
Ricattava la ex con foto intime: diciannovenne nei guai - È accaduto nei giorni scorsi quando gli agenti della polizia ... Riporta msn.com