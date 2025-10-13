FOTO Furto a Leroy Merlin ingente bottino dopo aver scardinato le porte

Tempo di lettura: < 1 minuto Ammonta a 6500 euro il bottino del colpo messo a segno ai danni del grande centro di rivendita arredi e mobilio per la casa, Leroy Merlin, situato ai confini tra Salerno e Pontecagnano, nei pressi dello svincolo autostradale. Intorno alle 4, ignoti si sono introdotti nel centro commerciale, scardinando una delle porte che chiude l’uscita di sicurezza. I ladri si sono avventati sulle casse e sono poi fuggiti via. Alla polizia il compito di ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Sul posto anche i rilievi della polizia scientifica. L'articolo FOTO Furto a Leroy Merlin, ingente bottino dopo aver scardinato le porte proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Furto a Leroy Merlin, ingente bottino dopo aver scardinato le porte

In questa notizia si parla di: furto - leroy

