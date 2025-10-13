FOTO Caritas mensa e dormitorio splendono di nuova luce
Tempo di lettura: 2 minuti Nel giro di pochi mesi la Caritas di Avellino ha completamento rinnovato i suoi spazi mettendoli a disposizione delle fasce sociali meno abbienti della popolazione. Sia la mensa che il dormitorio della Cittadella della Carità “Mons. Antonio Forte”, in via Morelli e Silvati ad Avellino, in verità non hanno mai fermato la propria attività, ma ora sono riaperti al cento per cento. Lo scorso 25 settembre la consegna della sala mensa è tornata a popolarsi e a colorarsi di umanità e condivisione. Ultimata la tinteggiatura degli ambienti, gli ospiti sono tornati ad accomodarsi ai tavoli per consumare i pasti caldi preparati e serviti dai nostri volontari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: caritas - mensa
Più di 300 firme contro la mensa Caritas in via Chiassaia. Il comitato: "Criticità da risolvere, così non va"
Dalle commedie sexy con Pierino alla mensa della Caritas, la parabola di Michela Miti. "E a settembre ho lo sfratto"
La mensa della Caritas: "Sessanta pasti al giorno, ci servono spazi più ampi"
Domenica 19 ottobre la Caritas Diocesana avrà il piacere di accogliere i cantori della Pasquella Anconetana presso la Mensa di via Berti 2. L’appuntamento è alle ore 20:00. Sarà un momento speciale: aprire le porte della mensa non solo come luogo di servi - facebook.com Vai su Facebook
L'organizzazione di Elbaman dona cibo alla mensa della Caritas di Portoferraio - X Vai su X
Salerno, la Caritas si riorganizza per l'estate: chiude il dormitorio, trasferimento temporaneo per la mensa - Con l’inizio del periodo estivo ci saranno degli importanti cambiamenti nei servizi che la Caritas di Salerno Campagna Acerno offre a chi è in difficoltà in difficoltà. Come scrive ilmattino.it
«Caritas, nelle mense da 140 utenti a 200 Risposte nuove e azioni più coordinate» - Don Trussardi: «Da un anno e mezzo siamo passati da circa 140 a 200 presenze giornaliere nelle mense. Segnala ecodibergamo.it