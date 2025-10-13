Tempo di lettura: 2 minuti Nel giro di pochi mesi la Caritas di Avellino ha completamento rinnovato i suoi spazi mettendoli a disposizione delle fasce sociali meno abbienti della popolazione. Sia la mensa che il dormitorio della Cittadella della Carità “Mons. Antonio Forte”, in via Morelli e Silvati ad Avellino, in verità non hanno mai fermato la propria attività, ma ora sono riaperti al cento per cento. Lo scorso 25 settembre la consegna della sala mensa è tornata a popolarsi e a colorarsi di umanità e condivisione. Ultimata la tinteggiatura degli ambienti, gli ospiti sono tornati ad accomodarsi ai tavoli per consumare i pasti caldi preparati e serviti dai nostri volontari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Caritas, mensa e dormitorio splendono di nuova luce