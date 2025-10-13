Forza Italia l’irpino Trunfio responsabile dipartimento regionale istruzione

Tempo di lettura: 2 minuti Il Segretario regionale di Forza Italia Campania, on. Fulvi o Martusciello, ha conferito al prof. Nicola Trunfio, sindaco di Villamaina e dirigente scolastico, l’incarico di responsabile del Dipartimento regionale Istruzione. La nomina rappresenta un riconoscimento dell’impegno e della competenza maturati da Trunfio nell’ambito scolastico e nelle istituzioni, consolidando ulteriormente il ruolo di Forza Italia quale punto di riferimento per le politiche educative in Campania. Nicola Trunfio, componente del Direttivo provinciale di Forza Italia Avellino, porta con sé una solida esperienza nel settore dell’istruzione e una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali: elementi che saranno determinanti per lo sviluppo di proposte concrete e innovative a sostegno del mondo della scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza Italia, l’irpino Trunfio responsabile dipartimento regionale istruzione

