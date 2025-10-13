Forte Diamante | spunta una nuova maxi bandiera della Palestina

13 ott 2025

La bandiera della Palestina sventola da tempo su forte Diamante, ma al vessillo posizionato da ignoti sulla cima (ormai da qualche mese) se ne è ora aggiunto uno nuovo, enorme, sulla facciata. L'iniziativa è del Laboratorio Scirocco che, domenica 12 ottobre, ha organizzato una escursione di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forte - diamante

Una nuova (maxi) bandiera della Palestina su forte Diamante

