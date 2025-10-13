Forse l’era mèi andä a cà ad Tondi la Famiglia Piasinteina in scena al Teatro President

La Compagnia dialettale della Famiglia Piasinteina in scena al Teatro President, sabato 18 ottobre alle ore 21, con la commedia in due atti "Forse l’era mèi andä a cà ad Tondi", di Fabrizio Solenghi. La regia è di Pino Spiaggi. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di Progetto Vita che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it