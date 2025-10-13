Formula Legends è la dimostrazione che non servono grandi budget o team enormi, quando hai una passione forte bastano anche mezzi modesti per realizzare un prodotto di qualità. Provando per qualche ora il titolo sviluppato da 3DClouds salta subito all’occhio proprio questo amore per il mondo della Formula 1 che ha dato vita a un prodotto che, al netto di alcune criticità, si può vedere come una vera e propria dedica a questo mondo. La storia di uno sport. Formula Legends, storia degli anni 60 – ©3DClouds Formula Legends crea una vera e propria linea cronologica della Formula 1 e lo fa mettendoci comodi sull’abitacolo delle monoposto di ogni epoca, dagli anni 60 ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Formula Legends è una serenata alla Formula 1