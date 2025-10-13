Formia partiti i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica
Formia, 13 ottobre 2025 – Un altro importante passo verso una città più sostenibile e accogliente per tutti i cittadini, residenti e turisti. Sono partiti i lavori di manutenzione e di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione a Formia. L’intervento, nello specifico, riguarderà la sostituzione di pali e armature ed il rifasamento delle linee e dei quadri elettrici dell’impianto di pubblica illuminazione, situato su via Rotabile, da Castellonorato fino al Cimitero di Castagneto. Si tratta, quindi, di un’opera di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica che si snoda lungo l’arteria che collega il centro della città alle frazioni, con un investimento di 200mila euro di risorse comunali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
