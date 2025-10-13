Formazioni ufficiali Islanda Francia | Thuram di nuovo titolare o no? Ecco la scelta di Deschamps cosa ha deciso per il centrocampista bianconero
Formazioni ufficiali Islanda Francia: Thuram giocherà titolare o no? La scelta di Deschamps sul centrocampista bianconero. Dopo la gioia dell’esordio da titolare, arriva un turno di riposo. Khéphren Thuram partirà dalla panchina nella sfida che la sua Francia giocherà questa sera in Islanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una scelta chiara da parte del CT Didier Deschamps, che preferisce gestire le energie del centrocampista della Juventus. La scelta di Deschamps: Thuram in panchina. Nella formazione ufficiale diramata poco fa, il nome del bianconero non figura tra gli undici titolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
