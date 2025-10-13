Formazione e promozione culturale nelle scuole il bando SIAE | domande entro il 30 ottobre
Il programma “Per Chi Crea”, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, torna anche per il 2024. Le risorse — derivanti dalla quota del 10% dei compensi per copia privata — sono destinate a sostenere progetti culturali e creativi che coinvolgano giovani sotto i 35 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Formazione docenti, rispetto e inclusione: cosa prevede la nuova proposta della Lega per una didattica basata su rispetto, parità e gestione non violenta dei conflitti - Prenderà avvio mercoledì 15 ottobre alle 13:00, in Commissione Cultura al Senato, l'esame del disegno di legge, presentato dalla Lega (primo firmatario il presidente della Commissione, il senatore Rob ... Da orizzontescuola.it
“Scuola di alta formazione”: Padovani, Verini, Scimia, Iorio e Serpetti interrogano il Sindaco - “L’argomento dell’interrogazione è lo stato di attuazione del progetto per la realizzazione, a L’Aquila, della “Scuola di alta formazione ... Riporta laquilablog.it