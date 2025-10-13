Formazione e promozione culturale nelle scuole il bando SIAE | domande entro il 30 ottobre

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma “Per Chi Crea”, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, torna anche per il 2024. Le risorse — derivanti dalla quota del 10% dei compensi per copia privata — sono destinate a sostenere progetti culturali e creativi che coinvolgano giovani sotto i 35 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: formazione - promozione

Formazione docenti, rispetto e inclusione: cosa prevede la nuova proposta della Lega per una didattica basata su rispetto, parità e gestione non violenta dei conflitti - Prenderà avvio mercoledì 15 ottobre alle 13:00, in Commissione Cultura al Senato, l'esame del disegno di legge, presentato dalla Lega (primo firmatario il presidente della Commissione, il senatore Rob ... Da orizzontescuola.it

formazione promozione culturale scuole“Scuola di alta formazione”: Padovani, Verini, Scimia, Iorio e Serpetti interrogano il Sindaco - “L’argomento dell’interrogazione è lo stato di attuazione del progetto per la realizzazione, a L’Aquila, della “Scuola di alta formazione ... Riporta laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Formazione Promozione Culturale Scuole