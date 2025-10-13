Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i gironi dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di martedì 14 ottobre vedremo Yildiz e Kemal pronti ad incontrarsi per parlare e chiarirsi, mentre Ender vuole la custodia esclusiva di Erim: Alihan però la avverte, Halit non si farà scrupoli a rivelare tutto ciò che sa di lei. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Negli episodi precedenti Su consiglio di Zeynep, Kemal sta convincendo Zehra a organizzare le nozze con calma: la sorella di Yildiz infatti, gli ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 14 ottobre: Yildiz incontra Kemal in segreto