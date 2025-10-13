Forbidden fruit 2 replica puntata del 13 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz, furiosa per il cambio di atteggiamento da parte di Kemal, sembra intenzionata a non volerne sapere più niente. Kemal convince Zehra a prendersi il tempo necessario per organizzare il matrimonio. Halit è fermamente contrario e informa il futuro genero che la cerimonia verrà celebrata entro due giorni. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 57 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
