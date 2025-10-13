Fontana del Graziosi rosa e azzurra per la perdita perinatale

In occasione del Babyloss Awareness Day, mercoledì 15 ottobre la Fontana del Graziosi, in Largo Garibaldi a Modena, sarà illuminata di luce rosa e azzurra, i colori simbolo della consapevolezza sul lutto perinatale.Con questo gesto il Comune di Modena, con la collaborazione di Hera Servizi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

