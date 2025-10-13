Fontana del Graziosi rosa e azzurra per la perdita perinatale
In occasione del Babyloss Awareness Day, mercoledì 15 ottobre la Fontana del Graziosi, in Largo Garibaldi a Modena, sarà illuminata di luce rosa e azzurra, i colori simbolo della consapevolezza sul lutto perinatale.Con questo gesto il Comune di Modena, con la collaborazione di Hera Servizi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Da domani, venerdì 10, al 13 ottobre la Fontana del Graziosi in Largo Garibaldi sarà illuminata di luce di colore rosa per la Giornata nazionale del tumore al seno metastatico. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena e realizzata in collaborazione con H - facebook.com Vai su Facebook
