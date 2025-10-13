Fondi Ue la Regione racconta a Bruxelles il diritto di restare in Sicilia tra progetti e sapori

Sessioni informative sui progetti realizzati con il sostegno dei fondi Ue, un seminario sull’impatto della politica di coesione in ambito locale, buone pratiche e storie di successo raccontate attraverso materiali multimediali e voci dei protagonisti. E inoltre, un "tasting" dedicato ai sapori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

