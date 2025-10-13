Fondi PNRR pubblicato il bando per il recupero e la valorizzazione delle sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino
Tempo di lettura: 2 minuti Il Museo del Ministero della Cultura, sito UNESCO, è stato selezionato tra i beneficiari dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito del programma dedicato alla rigenerazione dei parchi e dei giardini storici. L’intervento, denominato “Restauro e valorizzazione del Complesso del Parco della Reggia di Caserta”, comprende tre macro-aree di intervento: il recupero delle Sorgenti del Fizzo e dell’ Acquedotto Carolino, la realizzazione di un impianto di irrigazione automatica e la rigenerazione dei tappeti erbosi del Parco reale e del Giardino Inglese, oltre alla tutela del Bosco storico e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San Silvestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
