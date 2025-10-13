Fondi per il Viadotto Gatto | la soddisfazione di Cisl e Fit-Cisl Salerno

Salernotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl e la Fit Cisl di Salerno per lo stanziamento di 6 milioni di euro da parte della Regione Campania, fondi destinati a interventi strategici sulla viabilità e sul sistema infrastrutturale cittadino che accolgono le istanze avanzate dal sindacato. Di questi, 2.617.000 euro saranno impiegati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondi - viadotto

fondi viadotto gatto soddisfazioneFondi per Viadotto Gatto e riqualificazione della costa: soddisfatti sindacati - CISL di Salerno accolgono con grande soddisfazione lo stanziamento di 6 milioni di euro da parte della Regione Campania, di cui circa 3 milioni destinati al Comune di Salerno per ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fondi Viadotto Gatto Soddisfazione