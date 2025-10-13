Fondi per il Viadotto Gatto | la soddisfazione di Cisl e Fit-Cisl Salerno
La Cisl e la Fit Cisl di Salerno per lo stanziamento di 6 milioni di euro da parte della Regione Campania, fondi destinati a interventi strategici sulla viabilità e sul sistema infrastrutturale cittadino che accolgono le istanze avanzate dal sindacato. Di questi, 2.617.000 euro saranno impiegati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
