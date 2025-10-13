Fondi da Tripoli Sarkozy sarà incarcerato il 21 ottobre Condanna senza precedenti per un ex Presidente
L’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica francese, sconterà una pena detentiva di cinque anni nel carcere di La Santé a partire dal prossimo 21 ottobre. La decisione, notificata dall’Ufficio del Procuratore Nazionale delle Finanze, Jean-François Bohnert, segue la condanna per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito della campagna elettorale del 2007 attraverso fondi libici. Nonostante il ricorso presentato dalla difesa, l’esecuzione provvisoria della sentenza è stata confermata, negando la sospensione della pena. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
