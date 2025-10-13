Fondazione Museo Shoah contro Roccella | Chi banalizza i viaggi della Memoria non ne comprende la funzione

E’ dura la posizione della Fondazione Museo Shoah sulle parole della ministra Roccella che ieri, intervenuta al convegno dell’Ucei ‘La storia stravolta e il futuro da costruire’, ha affermato come dalla politica  sarebbero state “incoraggiate e valorizzate” le visite scolastiche al campo di concentramento nazista di Auschwitz  allo scopo di  trasmettere l’idea che l’antisemitismo  fosse  solo una questione legata al fascismo. “ Ridurre o banalizzare i viaggi della Memoria significa non comprenderne la funzione. Non servono a cancellare l’odio, ma a insegnare che l’odio non può essere la risposta”, ha detto Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah, sulla valenza dei viaggi della Memoria, sottolineando “il valore educativo e umano di queste esperienze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

