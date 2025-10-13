Folla in festa a Khan Yunis per i prigionieri liberati da Israele

Khan Yunis (Striscia di Gaza), 13 ott. (askanews) - Diversi autobus con a bordo prigionieri rilasciati da Israele in cambio degli ostaggi liberati da Hamas sono arrivati all'ospedale Nasser, nella città meridionale di Khan Yunis. Migliaia di persone si sono radunate per accoglierli, tra applausi e canti, sventolando bandiere palestinesi e di Hamas in segno di festa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Folla in festa a Khan Yunis per i prigionieri liberati da Israele - Migliaia di persone si sono radunate per accoglierli, tra applausi e canti, sventolando bandiere palestinesi e di Hamas in segno di festa. Secondo askanews.it

