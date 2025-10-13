Folla in festa a Khan Yunis per i prigionieri liberati da Israele

Khan Yunis (Striscia di Gaza), 13 ott. (askanews) - Diversi autobus con a bordo prigionieri rilasciati da Israele in cambio degli ostaggi liberati da Hamas sono arrivati all'ospedale Nasser, nella città meridionale di Khan Yunis. Migliaia di persone si sono radunate per accoglierli, tra applausi e canti, sventolando bandiere palestinesi e di Hamas in segno di festa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Folla in festa a Khan Yunis per i prigionieri liberati da Israele

In questa notizia si parla di: folla - festa

Simona Cinà, folla ai funerali della pallavolista morta annegata a una festa. VIDEO

Lite fra ragazzi a una festa di paese in provincia di Frosinone: ventenne spara tra la folla

Indonesia, il presidente Prabowo Subianto balla con la folla per la festa dell'Indipendenza

Festa del ringraziamento a Introbio, una folla per celebrale il mondo agricolo https://lecconotizie.com/societa/valsassina-societa/festa-del-ringraziamento-a-introbio-una-folla-per-celebrale-il-mondo-agricolo/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Siglato l'accordo tra Hamas e Israele, Gaza in festa. Folla in strada tra balli e applausi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Folla in festa a Khan Yunis per i prigionieri liberati da Israele - Migliaia di persone si sono radunate per accoglierli, tra applausi e canti, sventolando bandiere palestinesi e di Hamas in segno di festa. Secondo askanews.it

Intesa Israele-Hamas, festa a Khan Yunis - I giovani di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, sono scesi in strada a festeggiare dopo l'annuncio dell'intesa di tregua ... Da msn.com