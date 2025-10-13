Folla a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi | centinaia di persone tra lacrime e applausi per la liberazione – Video
Scene di forte emozione oggi in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove centinaia di persone hanno accolto con applausi, lacrime e canti la notizia della liberazione dei primi ostaggi israeliani dopo due anni di prigionia a Gaza. Molti erano arrivati all’alba, stringendo foto dei propri cari e bandiere israeliane avvolte da nastri gialli, simbolo del movimento che da mesi chiede la loro liberazione. Quando è arrivata la conferma ufficiale del rilascio, la piazza è esplosa in un abbraccio collettivo, tra pianti, abbracci e cori di speranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: folla - aviv
Gaza, giornalista annuncia rilascio ostaggi: l'esultanza della folla a Tel Aviv
“Benjamin Netanyahu”: nominare il premier israeliano dal palco della piazza degli ostaggi è stato l’errore di Steve Witkoff, ieri sera a Tel Aviv. La folla oceanica riunita per applaudire lui – Donald Trump ancora assente – e la coppia Jared Kushner e Ivanka Tru - facebook.com Vai su Facebook
Tel Aviv in festa per gli ostaggi Trump è l’eroe, fischiato Netanyahu Witkoff e Kushner tra la folla Gli Stati uniti apriranno un centro di comando per Gaza Nei Territori occupati l’attesa dei prigionieri @michelegiorgio2 - X Vai su X
Rilascio ostaggi israeliani, a Tel Aviv gioia e lacrime alla notizia della liberazione da parte di Hamas - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato ... Scrive msn.com
Gaza, giornalista annuncia rilascio ostaggi: l'esultanza della folla a Tel Aviv - (LaPresse) Boato di gioia e applausi da parte di migliaia di persone, a Tel Aviv, quando un giornalista televisivo ha annunciato che Hamas ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com