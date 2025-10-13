Folk & Food | a Taurano e Pago del Vallo di Lauro due serate tra sapori musica e tradizioni

Il 17 e 18 ottobre l’Irpinia si accende di suoni, profumi e colori con Folk & Food – Il gusto della cultura popolare, evento itinerante che unisce gastronomia tipica e musica folk in un’esperienza di festa e condivisione.Si parte il 17 ottobre a Taurano, in Piazza Freconia, per poi proseguire il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it