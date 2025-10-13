Foligno tre punti d’oro contro il Poggibonsi Tomassini mette a segno una doppietta

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FOLIGNO 3 POGGIBONSI 1 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro (44’ st Cichy), Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (21’ st Ferrara), Ceccuzzi, Pellegrini (46’ st Bosi); Khribech, Tomassini (44’ st Bocci), Sylla (34’ st Marchetti). A disp.: Mazzoni, Bevilacqua, Cottini, Caccavale. All.: Manni. POGGIBONSI 4-3-1-2: Bertini; Sinatra (1’ st El Dib), L. Borri (26’ st Corzani), F. Borri, Nobile (1’ st Di Martino); Gonzi (33’ st Kean Dossè), Rolim de Genova, Borghi; Ciacci; Boriosi, Skerma (12’ st Giustarini). A disp.: Baracco, Boduri, Shenaj, Corcione. All.: Barontini. Arbitro: Palmisano di Saronno. Marcatori: 17’ pt e 38’ st Tomassini, 30’ pt Boriosi, 29’ st Qendro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

foligno tre punti d8217oro contro il poggibonsi tomassini mette a segno una doppietta

© Lanazione.it - Foligno, tre punti d’oro contro il Poggibonsi. Tomassini mette a segno una doppietta

In questa notizia si parla di: foligno - punti

Orvietana-Foligno In palio punti pesanti

L’Orvietana rialza la testa e stende il Foligno. Caon (doppietta) e Tenkorang portano tre punti

Foligno: un weekend di bici con La Francescana Ciclostorica dell’Umbria - Foligno dedica tre giorni alla bici d’epoca: da venerdì 19 a domenica 21 settembre si pedala su biciclette vintage, indossando abiti e attrezzature d’epoca, immersi tra borghi e splendidi paesaggi ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Foligno Tre Punti D8217oro