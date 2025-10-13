Foggiani in Irpinia ai carabinieri non forniscono giustificazioni e vengono espulsi

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, a Mirabella Eclano, hanno intercettato e fermato due auto di grossa cilindrata con a bordo due soggetti provenienti dal Foggiano, entrambi già noti alle forze dell'ordine, con precedenti per reati contro il patrimonio. Non avendo saputo fornire. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

