Focoloaio xylella sul Gargano sono 97 gli ulivi infetti L' on La Salandra | Regione ha fallito

L’inesorabile e preoccupante avanzata della Xylella fastidiosa, che ha raggiunto l'ultimo baluardo della resistenza dal batterio killer, attaccando già 97 alberi di ulivo a Cagnano Varano, primo focolaio nel cuore del Parco del Gargano, ha scatenato un’immediata e durissima reazione politica del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Che la #Xylella fosse arrivata dalle nostre parti, lo si bisbigliava tra i produttori dalla scorsa primavera. Se poco credito si era dato a voci di corridoio, ora è arrivata la conferma dall'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e la preoccupazione cresce per

Xylella sul Gargano: "è il balzo più a nord degli ultimi dodici anni" Cia Puglia - Mai, in questi 12 anni di diffusione della piaga Xylella, il batterio che distrugge gli olivi era arrivato così a nord della Puglia.

Xylella, il batterio killer degli ulivi ha coperto tutta la Puglia: in 12 anni è arrivato dal Salento al Gargano - Xylella, l'infezione che sta distruggendo gli ulivi pugliesi, arriva a Foggia, l'ultima provincia pugliese che era rimasta indenne: con una velocità di 30 chilometri all'anno ha coperto i 400 chilomet