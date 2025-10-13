Flussi turistici alle Eolie appello al sindaco Gullo | Rivedere l' ordinanza crea disparità

Anche Fratelli d’Italia Isole Eolie scende in campo per chiedere la chiede revoca dell’Ordinanza Sindacale che regolamenta i flussi turistici a Panarea e Stromboli.Fratelli d’Italia Isole Eolie, raccogliendo le istanze delle categorie interessate e delle associazioni del territorio, esprime forte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: flussi - turistici

Montecatini, il flop di Ferragosto. Flussi turistici in discesa: “I numeri sono negativi”

Giani si tuffa in Arno al Canto alla Rana. “Una perla nascosta, lontana dai grandi flussi turistici”

Termocamere in centro per monitorare i flussi turistici: al via il progetto pilota

Nel 2023 gli itinerari della Toscana hanno determinato il 18,7% dei flussi turistici, con circa 3 mln di arrivi e 8,7 mln di presenze. I dati elaborati da CST Firenze sono stati presentati in occasione di Lubec Lucca Beni Culturali 2025. Ad illustrarli è stato il diret - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2023 gli itinerari della Toscana hanno determinato il 18,7% dei flussi turistici, con circa 3 mln di arrivi e 8,7 mln di presenze. I dati di CST Firenze sono stati presentati in occasione di @Lubec4Cult Scopri tutto https://centrostudituristicifirenze.it/blog/itin - X Vai su X

L’appello di Firenze (e altre 4 città) per un turismo «più sostenibile» - La lettera inviata con Milano, Roma, Venezia e Napoli alla ministra Santanchè: sono le 5 città che da sole registrano il 17% di tutte le presenze in Italia ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Flussi turistici e sovraffollamento: il futuro del turismo passa dai dati in tempo reale - L'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite prevede che i visitatori internazionali raggiungeranno gli 1,8 ... Segnala ilmattino.it