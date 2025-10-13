Flotilla da Rimini a Gaza | incontro con il senatore Marco Croatti e la giornalista Michela Monte

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini2030 e il Circolo Ermeneutico organizzano un incontro con Michela Monte, giornalista riminese, e il senatore Marco Croatti, rientrati a inizio ottobre in Italia dopo avere partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, impegnata nel portare aiuti umanitari alla popolazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

