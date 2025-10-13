Flotilla da Rimini a Gaza | incontro con il senatore Marco Croatti e la giornalista Michela Monte
Rimini2030 e il Circolo Ermeneutico organizzano un incontro con Michela Monte, giornalista riminese, e il senatore Marco Croatti, rientrati a inizio ottobre in Italia dopo avere partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, impegnata nel portare aiuti umanitari alla popolazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rimini
Rimini solidarizza con la missione umanitaria Global Sumud Flotilla per il popolo palestinese
Gaza, Croatti (M5s): "Le immagini del corteo di Rimini spingono con forza le vele della Sumud Flotilla"
Uno studente si incatena fuori dall’Ufficio scolastico di Rimini, la protesta per la Flotilla – Il video
Questa sera sarò a Santa Giustina, a Rimini, per l’incontro con Marco Croatti appena rientrato dalla Global Sumud Flotilla, un appuntamento importante per ascoltare dalla sua voce ciò che è accaduto in mare durante una missione umanitaria che ha riportato - facebook.com Vai su Facebook
Corteo a Rimini per la Flotilla tra cori, striscioni e tamburi: città bloccata - X Vai su X
Rimini. Cinema Fulgor, “Da Rimini a Gaza”, incontro con Marco Croatti e Michela Monte il 17 ottobre alle 19 - Cinema Fulgor, “Da Rimini a Gaza”, incontro con Marco Croatti e Michela Monte il 17 ottobre alle 19. Lo riporta lapiazzarimini.it
“Da Rimini a Gaza”: incontro con Michela Monte e Marco Croatti - Venerdì 17 ottobre al cinema Fulgor la giornalista ed il senatore Marco Croatti racconteranno la loro esperienza nella Global Sumud Flotilla per portare aiuti in Palestina ... altarimini.it scrive