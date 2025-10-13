Floriana Secondi al GF è una furia contro Jonas Pepe | Invidioso e saccente ti avrei dato una capocciata

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del GF stasera Floriana Secondi si è inserita nel confronto tra Omer e Jonas per attaccare quest'ultimo. "Non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri" ha dichiarato l'opinionista in studio che, senza filtri, ha ammesso che "ti avrei dato io una capocciata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: floriana - secondi

floriana secondi gf 232Floriana Secondi al GF &#232; una furia contro Jonas Pepe: “Invidioso e saccente, ti avrei dato una capocciata” - Nella puntata del GF stasera Floriana Secondi si è inserita nel confronto tra Omer e Jonas per attaccare quest'ultimo ... Secondo fanpage.it

floriana secondi gf 232Chi &#232; Floriana Secondi? Origini, dove vive e cosa fa oggi l'ex gieffina - Scopri cosa fa e dove vive oggi Floriana Secondi: dalle origini alla nuova vita da barista e proprietaria di un locale. Da tag24.it

Floriana Secondi Wikipedia, età, Instagram, figlio, compagno, Grande Fratello e peso - Scopriamo meglio insieme chi &#232; la nota Floriana Secondi, commentatrice e volto noto del Grande Fratello. Come scrive tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Floriana Secondi Gf 232