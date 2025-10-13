Fiumicino celebra cultura e territorio | successo per Scrittori da Bere e Musica da Saggiare

Fiumicino, 13 ottobre 2025 – Si è concluso l’ultimo appuntamento di “ Scrittori da Bere e Musica da Saggiare ”, ospitato sabato 11 ottobre presso l’Hotel Tiber, nel cuore del centro storico di Fiumicino. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessore Monica Picca, che ha dichiarato: “È stato bello vedere la nostra città vivere una serata così intensa, dove la cultura si è intrecciata con l’identità e i sapori del territorio. Fiumicino è un luogo ricco di storia, di paesaggi suggestivi e di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere conosciute e raccontate, e farlo attraverso la musica e l’arte crea un dialogo autentico e profondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it