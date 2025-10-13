Fiumicino celebra cultura e territorio | successo per Scrittori da Bere e Musica da Saggiare
Fiumicino, 13 ottobre 2025 – Si è concluso l’ultimo appuntamento di “ Scrittori da Bere e Musica da Saggiare ”, ospitato sabato 11 ottobre presso l’Hotel Tiber, nel cuore del centro storico di Fiumicino. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessore Monica Picca, che ha dichiarato: “È stato bello vedere la nostra città vivere una serata così intensa, dove la cultura si è intrecciata con l’identità e i sapori del territorio. Fiumicino è un luogo ricco di storia, di paesaggi suggestivi e di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere conosciute e raccontate, e farlo attraverso la musica e l’arte crea un dialogo autentico e profondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - celebra
Fiumicino, il gran gala della cucina celebra le mezze maniche cozze e pecorino
Fiumicino celebra la Processione a mare dell’Assunta
Fiumicino celebra i piloti del Campionato italiano Moto d’Acqua 2025
La Rai celebra Fiumicino nel podcast “RPS – Cucina Stellata Made in Italy https://ilfaroonline.it/2025/10/04/la-rai-celebra-fiumicino-nel-podcast-rps-cucina-stellata-made-in-italy/619837/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Festa di Sant’Ippolito 2025 Dal 2 al 5 ottobre la diocesi celebra il suo primo vescovo e martire, patrono diocesano insieme alle sante Rufina e Seconda e protettore del Comune di Fiumicino. Un appuntamento di fede, cultura e tradizione: 2 ottobre – - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino celebra cultura e territorio: successo per “Scrittori da Bere e Musica da Saggiare” - A concludere l’evento, una degustazione di prodotti locali a filiera corta, simbolo dell’identità e della qualità del territorio: dal vino di Tragliatella all’olio e alle mandorle di Maccarese, fino ... Come scrive ilfaroonline.it
Fiumicino, la Pro Loco festeggia 55 anni: “Stessa passione di sempre” - Nel corso dei decenni, l’associazione ha organizzato eventi culturali, manifestazioni popolari e iniziative di valorizzazione turistica ... Lo riporta ilfaroonline.it