Fiumicino atto intimidatorio contro Emanuela Isopo | incisa una stella di David sull’auto
Fiumicino, 13 ottobre 2025 – Atto intimidatorio, a Fiumicino, contro Emanuela Isopo, membro della segreteria nazionale dell’Unione Inquilini. Le gomme dell’auto della donna sono state squarciate, mentre una stella di David è stata tracciata sul cofano del veicolo. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, nel pieno centro della città. Si tratta del secondo episodio in poche settimane: già a fine settembre Isopo era stata vittima di un’azione simile, quando il suo veicolo era stato danneggiato da ignoti. L’opposizione: “Piena solidarietà”. “ Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Emanuela Isopo, Segretaria Nazionale dell’Unione Inquilini, vittima per la seconda volta di un vile atto intimidatorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
