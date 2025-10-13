Fiumefreddo di Sicilia fermati due giovani nella notte | trovati con un coltello un tirapugni e una pistola a salve

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo dei Carabinieri in via Marina. Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno intercettato due giovani che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di un esercizio commerciale di via Marina. L’intervento, avvenuto intorno alle 4 del mattino, rientra nei servizi di vigilanza e prevenzione dei reati disposti per il controllo del territorio. Il comportamento sospetto e l’intervento immediato. I militari, a bordo della tradizionale “gazzella”, hanno notato uno scooter con il motore acceso fermo lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

