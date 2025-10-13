Fiumefreddo di Sicilia avviata la pulizia delle caditoie in vista delle piogge

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono cominciati questa mattina a Fiumefreddo di Sicilia gli interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, previsti dal capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana gestito dalla ditta Ecolandia. L’attività, programmata dall’Amministrazione comunale in vista dell’arrivo delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiumefreddo - sicilia

Fiumefreddo di Sicilia, in casa aveva una pistola lanciarazzi non dichiarata: denunciato un 21enne

Fiumefreddo di Sicilia: denunciato un 38enne per gestione illecita di rifiuti

Fiumefreddo di Sicilia, il 6 ottobre consegna dei lavori per i nuovi loculi al Cimitero comunale

Fiumefreddo di Sicilia, avviata la pulizia delle caditoie in vista delle piogge autunnali - Sono cominciati questa mattina a Fiumefreddo di Sicilia gli interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, previsti dal capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana gestito dalla ... Come scrive blogsicilia.it

fiumefreddo sicilia avviata puliziaFiumefreddo di Sicilia, presto nuovi loculi al Cimitero comunale - ] ... Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumefreddo Sicilia Avviata Pulizia