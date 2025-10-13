Fiumefreddo di Sicilia avviata la pulizia delle caditoie in vista delle piogge
Sono cominciati questa mattina a Fiumefreddo di Sicilia gli interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, previsti dal capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana gestito dalla ditta Ecolandia. L’attività, programmata dall’Amministrazione comunale in vista dell’arrivo delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
