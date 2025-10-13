Fisco prescritto il bollo auto non pagato 20 anni fa | il giudice dà ragione al contribuente
Salvato dalla prescrizione, dovrà pagare solo la metà delle sanzioni per non aver provveduto al pagamento del bollo auto.La Corte tributaria di Perugia ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un contribuente contro una serie di preavvisi di fermo amministrativo emessi dall’Agenzia delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
