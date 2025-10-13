fisciano incidente sulla a2 tra fisciano e lancusi direzione sud

Incidente sulla A2 in direzione sud: il tratto interessato è quello compreso tra le uscite di Fisciano Università e Baronissi nordLancusi. I mezzi coinvolti sono un camion e un’auto: l’impatto pare sia stato lieve. Il camion si è fermato poco più avanti, l’auto ha fatto e l’auto ha fatto un testacoda. Seguiranno aggiornamenti. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it

