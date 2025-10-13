Firmato l’accordo di pace su Gaza Trump | Ci sono voluti 3mila anni
Sharm el-Sheikh, 13 ottobre 2025 – “ È un giorno incredibile per il Medio Oriente: ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui.” Con queste parole, il presidente USA Donald Trump ha annunciato a Sharm el-Sheikh la firma dell’accordo su Gaza insieme ai mediatori Egitto, Qatar e Turchia. In sala è scattato un applauso mentre il leader americano rivendicava “i primi passi verso una pace grande, gloriosa e duratura”, sostenendo che lo slancio ora è rivolto a consolidare il cessate il fuoco e costruire una governance di transizione per la Striscia. Liberati tutti i 20 ostaggi israeliani a Gaza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
