Firmato in Egitto l' accordo di pace per Gaza | Trump | Oggi abbiamo cambiato la storia | Ok a Hamas come forza di polizia per un periodo

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rilasciati dal gruppo armato tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita e le prime salme. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. Applausi per il presidente Usa alla Knesset: "Finisce l'era del terrore". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza | Trump: "Oggi abbiamo cambiato la storia" | "Ok a Hamas come forza di polizia per un periodo"

