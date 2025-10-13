Firmato in Egitto l' accordo di pace per Gaza | Trump | Oggi abbiamo cambiato la storia | Ok a Hamas come forza di polizia per un periodo
Rilasciati dal gruppo armato tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita e le prime salme. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. Applausi per il presidente Usa alla Knesset: "Finisce l'era del terrore". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
