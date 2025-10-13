Firmato in Egitto l' accordo di pace per Gaza Trump ai leader | Oggi abbiamo cambiato la storia | Hamas restituisce i primi corpi degli ostaggi | Il presidente Usa alla Knesset | Finisce l' era del terrore
Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Vertice in Egitto, firmato l'accordo di pace per Gaza | Hamas restituisce i primi corpi degli ostaggi | Trump alla Knesset: "Non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore"
