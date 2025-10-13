Firmato a Sharm l' accordo di pace per Gaza Trump | Un giorno straordinario Israele accoglie i 20 ostaggi vivi dopo due anni

Xml2.corriere.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 La gioia degli ostaggi liberati in Israele, la festa dei prigionieri palestinesi tornati a Gaza. Hamas rilascerà solo quattro corpi degli ostaggi. Il ministro Katz: così violano l'accordo.. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Firmato a Sharm l'accordo di pace per Gaza. Trump: «Un giorno straordinario». Israele accoglie i 20 ostaggi vivi dopo due anni

firmato sharm accordo paceTrump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Segnala ansa.it

firmato sharm accordo paceTrump a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Incontro dei leader sui prossimi step per Gaza - Netanyahu cancella il viaggio in Egitto 'per la festività' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

