Firmato a Sharm l' accordo di pace per Gaza Trump | Un giorno straordinario Israele accoglie i 20 ostaggi vivi dopo due anni
La gioia degli ostaggi liberati in Israele, la festa dei prigionieri palestinesi tornati a Gaza. Hamas rilascerà solo quattro corpi degli ostaggi. Il ministro Katz: così violano l'accordo..
#Gaza Arrivato alla Knesset, il presidente #Trump ha firmato il libro degli ospiti: "Questo è un mio grande onore. Un grande e bel giorno. Un nuovo inizio", la frase che ha lasciato. Al parlamento israeliano pronuncerà un discorso, poi volerà a Sharm el-Sheik
L'accordo su Gaza, che verrà firmato lunedì a Sharm el Sheikh tra il presidente americano Donald Trump e i mediatori, Egitto, Qatar e Turchia, Arabia Saudita, Emirati arabi e Giordania, (mentre non ci sarà alcun rappresentante israeliano e di Hamas), è il frutt
Trump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik.
Trump a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Incontro dei leader sui prossimi step per Gaza - Netanyahu cancella il viaggio in Egitto 'per la festività' (ANSA)