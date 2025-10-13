Firmato a Sharm el Sheik l’accordo di pace per Gaza
SHARM EL SHEIKH (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, i Paesi mediatori dell’accordo per la tregua a Gaza tra Hamas e Israele hanno firmato l’accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheikh. Il documento ufficializza l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia che oggi ha portato al rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi. Al termine della firma dell’accordo è iniziata la sessione plenaria a porte chiuse. In occasione della firma del documento Al-Sisi ha fatto un appello al popolo di Israele: “Fateci trasformare questo momento storico in un nuovo inizio, e lavoriamo insieme per un futuro migliore per i nostri Paesi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: firmato - sharm
Firmato a Sharm l'accordo di pace per Gaza. Trump: «Un giorno straordinario». Israele accoglie i 20 ostaggi vivi dopo due anni
Gaza, firmato l’accordo di pace a Sharm el-Sheikh
Gaza, firmato accordo per la pace a Sharm. Trump: “Abbiamo cambiato la storia”
GAZA - A Sharm firmato l'accordo di pace, Trump: "E' un nuovo inizio per la regione" https://ift.tt/8wWEdYO - X Vai su X
Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, firmato l’accordo di pace a Sharm el-Sheikh - Sheikh ha visto la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas, con la partecipazione di oltre 20 leader mondiali. Da msn.com
Firmato a Sharm el Sheik l’accordo di pace per Gaza - SHARM EL SHEIKH (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’emiro del Qatar, Tamim b ... Riporta msn.com