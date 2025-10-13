Firenze viene operato al cervello per un tumore che non c' è | bambino rimane invalido

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 12 anni, il tribunale ha condannato l'ospedale a 3,7 milioni di euro di risarcimento alla famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

firenze viene operato al cervello per un tumore che non c 232 bambino rimane invalido

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, viene operato al cervello per un tumore che non c'è: bambino rimane invalido

In questa notizia si parla di: firenze - viene

Firenze, a 15 anni con la pistola giocattolo: rapina coetaneo e viene arrestato

Firenze, con i rintocchi della "Martinella" viene ricordata la Liberazione dai nazifascisti. Video New Press Photo

Firenze: tenta furto in appartamento ma viene sorpreso dalla proprietaria. Arrestato 33enne

firenze viene operato cervelloFirenze, bimbo operato per tumore al cervello invalido per errore: maxi risarcimento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, bimbo operato per tumore al cervello invalido per errore: maxi risarcimento ... Riporta tg24.sky.it

firenze viene operato cervelloOperato di tumore al cervello, ma il tumore non c’era: bimbo di 4 anni resta invalido. Ospedale condannato per 3,7 milioni - Il Tribunale di Firenze condanna il Meyer: diagnosi errata e operazioni inutili causarono l’invalidità totale di un bimbo di 4 anni. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Viene Operato Cervello