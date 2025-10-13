Firenze | operato per un tumore che non c’era ragazzo resta invalido Azienda ospedaliera condannata
Per due volte, nel 2012 e nel 2013, un ragazzo oggi 16 enne, è stato operato all'ospedale pediatrico Meyer per una presunta rara forma tumorale al cervello che gli avrebbe provocato sintomi gravi tra cui crisi epilettiche continue L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Firenze, bimbo operato per tumore al cervello invalido per errore: maxi risarcimento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, bimbo operato per tumore al cervello invalido per errore: maxi risarcimento ... Lo riporta tg24.sky.it
Lo operano per un tumore al cervello ma il cancro non c’è, bimbo di 4 resta invalido a vita: condannato l’ospedale - Un bambino di 4 anni è stato operato per un raro tumore al cervello a Firenze, ma la diagnosi era sbagliata. fanpage.it scrive